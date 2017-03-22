Кабмін попередньо схвалив законопроект про Службу фінрозслідувань і відправить його до Нацради реформ

Кабінет Міністрів України попередньо схвалив законопроект про Службу фінансових розслідувань (СФР), що буде створена замість податкової міліції та підрозділів із боротьби з економічними злочинами Національної поліції і Служби безпеки і оборони.

"Є пропозиція попередньо погодити цей проект закону, направити його на Раду реформ (Національна рада реформ при президентові України – ІФ), розпочати там його обговорення для формування остаточної редакції. І будемо просити український парламент швидко ухвалити цей закон", – сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як уточнив міністр фінансів Олександр Данилюк, представляючи законопроект, під час його підготовки у створеній прем'єром робочій групі був досягнутий консенсус щодо найбільш спірного питання – сфери підслідності. За словами міністра, вона буде оптимально обмеженою – міститиме 21 статтю Кримінального кодексу, що описують злочини, які завдають 80% всіх втрат від злочинів державі.

О. Данилюк додав, що у СФР буде ще додаткова підслідність (право розслідування злочинів, які виявляються і прямо пов'язані з основними злочинами) за 11 статтями КК.

Він уточнив, що за пропозицією глави МВС до повноважень служби були додані корупційні злочини, зловживання владою і службовим становищем, але якщо вони не підпадають під повноваження Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань.

За словами глави Мінфіну, СФР створюється як центральний орган виконавчий влади, робота якого спрямовується через уповноваженого міністра. Він складатиметься з центрального апарату і 7 територіальних органів з граничною чисельністю до 3,5 тис. осіб, тоді як сьогодні в трьох органах зайнято близько 15 тис. осіб. Відбір і призначення співробітників СФР здійснюватимуть на базі конкурсу, організованого міністром, вказав О. Данилюк.

Найбільші суперечки на засіданні викликало питання гарантування в законі високого рівня зарплат у СФР. Проти цього виступили віце-прем'єр з соціальної політики, міністри оборони та молоді і спорту, пропонуючи визначати її за загальними правилами на засіданні Кабінету Міністрів, тоді як глава Мінфіну наполягав на такому виключенні для формування довіри до нової служби та залучення до неї кваліфікованих і некорумпованих кадрів.

"Ми знайдемо правильне формулювання, щоб забезпечити нормальну зарплату, але в розумних межах", – підсумував дискусію В. Гройсман, зазначивши, що це питання буде винесено для обговорення Ради реформ.

Згідно з презентацією Мінфіну, до основних статей підслідності СФР, зокрема, зараховані: 159-1 – порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації; 204 – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів; 205 – фіктивне підприємництво; 205-1 – підробка документів при держреєстрації юросіб та фізосіб – підприємців.

У списку 21 статті увійшли також: 210 – нецільове використання бюджетних коштів; 211 – видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують видатки бюджету всупереч закону; 212 – ухилення від сплати податків, зборів; 212-1 – ухилення від сплати ЄСВ; 218-1 – доведення банку до неплатоспроможності; 219 – доведення до банкрутства.

У переліку також: 220-1 – порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності; 220-2 – фальсифікація звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності банку або підстав для відкликання у нього ліцензії; 222-1 – маніпулювання на фондовому ринку; 223.1 – підробка документів при реєстрації випуску ЦП; 223-2 – порушення порядку ведення реєстру власників ЦП.

Іншими статтями з основної підслідності СФР схвалені: 224 – виготовлення, збут, використання підроблених недержавних ЦП; 231 і 232 – незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, а також її розголошення; 232-1 – незаконне використання інсайдерської інформації; 232-2 – приховування інформації про діяльність емітента та 233 – незаконна приватизація державного, комунального майна.

Стосовно 11 додаткових статей йдеться про такі: 200 – незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками, електронними грошима; 216 – незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок; 192 – заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою; 199 – виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення до України з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів.

Серед них також статті: 190 – шахрайство; 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; 222 – шахрайство з фінансовими ресурсами; 255 – створення злочинної організації; 358 – підробка документів, печаток, штампів та бланків; 364 – зловживання владою або службовим становищем; 366 – службове підроблення.