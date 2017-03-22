Силовики провели обшуки в осіб з оточення В. Януковича і А. Клюєва, вилучили документи та патрони

Правоохоронці провели обшуки в Києві та Донецькій області в осіб з оточення колишнього президента України Віктора Януковича та колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва.

"Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України спільно з Національним антикорупційним бюро, Департаментом карного розшуку Національної поліції України, а також управлінням карного розшуку Національної поліції України в Донецькій області в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактами злочинної протидії протестним акціям, вчинення вбивств та інших злочинів під час Майдану, провів ряд обшуків у Києві та Донецькій області в осіб з оточення В. Януковича й А. Клюєва", - повідомляє прес-служба Генпрокуратури в середу.

Під час обшуків вилучено предмети й документи, що в сукупності з іншими наявними доказами мають важливе значення для дослідження обставин, що встановлюються в кримінальному провадженні. Крім того, серед вилученого - кілька тисяч патронів, документи, зокрема за підписом керівництва терористичної організації "ДНР", спеціальні пристрої дистанційного доступу до рахунків у іноземному банку, фінансові схеми та документи "чорної бухгалтерії", печатка офшорної компанії, електронні носії інформації, інформує прес-служба.

Тривають слідчі дії, пов'язані з аналізом і перевіркою отриманих даних, спрямовані на ухвалення відповідних процесуальних рішень, встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до організації та фінансування злочинів щодо протидії протестним акціям.

У повідомленні не вказано, у кого було проведено обшуки.

Як повідомлялося, А. Клюєва підозрюють у незаконних діях на посаді секретаря РНБО, які полягали у виконанні протиправної вказівки колишнього президента В. Януковича щодо організації в період з 22 по 29 листопада 2013 року незаконного розгону учасників акції протесту, які перебували на майдані Незалежності в Києві, із залученням тодішніх заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, голови Київської міськдержадміністрації Олександра Попова і начальника ГУМВС України в Київ Валерія Коряка.