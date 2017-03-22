Мэр Львова предлагает обустроить резервный полигон ТБО в Чернобыльской зоне

Городской голова Львова Андрей Садовый предлагает обустроить резервный полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в Чернобыльской зоне, готов частично финансировать строительство такого объекта.

"А если завтра, не дай Бог, случится беда в каком-то другом большом городе? Например, в Киеве, который продуцирует 3 тыс. тонн отходов. Что им тогда делать? Мое предложение простое: в Чернобыльской зоне обустроить резервный полигон для страны, которой будет использоваться в экстремальных случаях. Я готов это совместно финансировать из средств территориальной общины Львова. Такие вещи должны быть предусмотрены в стране", - сказал мэр на брифинге в горсовете в среду.

По словам А.Садового, после закрытия львовского полигона власти страны должны были предложить, куда вывозить отходы уже на следующий день, однако ни одного такого предложения не поступило.

"Давайте говорить о бездеятельности органов государственной власти, которые стоят в сторонке и наблюдают. Такие вещи невозможны ни в одной цивилизованной стране мира", - подчеркнул мэр Львова.

По его словам, городские власти получили предложение от Львовской облгосадминистрации по участку для возможного полигона и приступают к изучению документации. В случае, если участок подойдет и удастся договориться с местными жителями, полигон можно будет ввести в эксплуатацию не ранее чем через шесть-восемь месяцев, а до этого отходы из города нужно куда-то вывозить.

"Если государство может снять блокаду на неделю, то, друзья мои, снимите блокаду на весь период",- заявил А.Садовый.

По его словам, также договоры о вывозе отходов на полигоны области могут быть подписаны в к концу дня среды.

Как сообщалось, 21 марта Львовская областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение помочь Львову в вывозе накопившихся отходов на полигоны области.

Городские власти заявляют, что отходы не вывозят с трети из 1237 контейнерных площадок города. А.Садовый утверждает, что львовским перевозчикам отходов специально блокируют доступ к полигонам крупных городов.