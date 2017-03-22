У Харкові подорожчає проїзд в електротранспорті

Виконавчий комітет Харківської міської ради на засіданні у середу затвердив нові тарифи на проїзд у метро, тролейбусах і трамваях.

"Згідно з рішенням, вартість проїзду в метро буде збільшено із 3 грн до 4 грн, у наземному громадському транспорті (трамваях і тролейбусах) - з 2,5 грн до 3 грн. Підставою для такого кроку стало подорожчання енергоносіїв, зростання мінімальної зарплати. Проїзні квитки, придбані до підвищення тарифу, діятимуть за старими тарифами", - повідомляє прес-служба Харківської міськради.

Як повідомив заступник міського голови Харкова Михайло Фатєєв, за час з останнього підвищення тарифу на проїзд у метро середній розмір зарплати збільшився в 1,4 рази, а електроенергія подорожчала в 6,2 рази. З моменту затвердження чинних тарифів на проїзд в наземному міськелектротранспорті, ці показники зросли в 1,3 та 3,6 рази відповідно.

Крім того, за словами М. Фатєєва, ціни на матеріали для проведення ремонтів і техобслуговування рухомого складу зросли в середньому втричі.

За підсумками 2016 року збитки КП "Харківський метрополітен" від надання послуги з перевезення пасажирів становили 142,3 млн грн. Комунальні підприємства, що надають послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом, отримали збитків на суму 11,1 млн грн.

Новий тариф почне діяти з моменту публікації в газеті "Харьковские известия" (офіційному виданні Харківської міськради).

Як повідомлялося, з червня 2013 року плата за проїзд у харківському метро становить 3 грн. Тариф на проїзд у трамваях і тролейбусах був затверджений у травні 2015 р. і становить 2,5 грн.