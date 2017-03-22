Україна і Польща відпрацьовують плани ВТС у рамках європейської оборонної програми Narew зі створення системи ППО малої дальності

Україна і Польща відпрацьовують плани ВТС у рамках європейської оборонної програми Narew ("Нарва") щодо створення системи протиповітряної оборони (ППО) малої дальності, повідомив польсько-український портал PolUkr з посиланням на польське агентство Altair.

За інформацією польського ресурсу, під час переговорів у березні держконцерн "Укроборонпром" запропонував Міністерству Національної оборони (МНО) Польщі співпрацю за програмою створення системи ППО малої дальності під кодовою назвою Narew, що реалізується польським PGZ спільно з європейським оборонним консорціумом MBDA. Проект української сторони має робочу назву R-27 ADS (Air Defence System) і передбачає спільне створення системи ППО з використанням українських керованих авіаційних ракет середньої дальності Р-27, виробництва ДАХК "Артем" (Київ). Як нагадує видання, у 2016 році Польща підписала угоду з українською компанією на поставку ракет Р-27P1 для винищувачів МіГ-29 польських ВПС.

За даними агентства Altair, частину елементів системи, зокрема й оглядовий радар, радіолокатор наведення ракет, мобільну пускову установку, пасивну оптико-електронну систему спостереження за повітряними цілями і супроводу ракети, систему бойового управління, а також систему зв'язку між компонентами заплановано виробляти в Польщі. За попередньою інформацією, випробування R-27 ADS за участю польських військових заплановано на 2018 рік.

Як повідомлялося, влітку 2016 року сформовано ДП "Спецтехноекспорт" і польської WB Electronics. Консорціум визнано переможцем тендера військового відомства Польщі на поставку керованих ракет середньої дальності Р-27Р1 класу "повітря-повітря" для винищувачів МіГ-29 польських ВПС. У грудні 2016 року "Укроборонпром" і польська WB Electronics S. A. підписали угоду про співпрацю щодо створення нових зразків зенітного і зенітно-ракетного озброєння.

За даними з відкритих джерел, оборонна програма Narew зі створення системи ППО малої дальності має бути частиною оборонної програми зі створення комплексної системи ППО Tarcza Polska ("Польський Щит") – одного з елементів американської ЄвроПРО.