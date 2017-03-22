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16:42 22.03.2017

Кабмін затвердив порядок надання 63 млн грн субвенції на створення і роботу "Прозорих офісів"

Кабінет Міністрів України затвердив порядок та умови надання 63 млн грн субвенції з державного місцевим бюджетам чотирьох міст на створення і функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорих офісів"

Як повідомляє в середу прес-служба Міністерства соціальної політики України, відповідний порядок поширюється на чотири міста: Дніпро, Київ, Львів та Одесу.

Головним розпорядником субвенції у сумі 63,56 тис. грн визначено Мінсоцполітики.

Центри у форматі "Прозорий офіс" мають забезпечити надання послуг у сфері соціального захисту громадян на якісно новому рівні, без черг та у встановлені законодавством терміни.

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