Кабмін затвердив порядок надання 63 млн грн субвенції на створення і роботу "Прозорих офісів"

Кабінет Міністрів України затвердив порядок та умови надання 63 млн грн субвенції з державного місцевим бюджетам чотирьох міст на створення і функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорих офісів"

Як повідомляє в середу прес-служба Міністерства соціальної політики України, відповідний порядок поширюється на чотири міста: Дніпро, Київ, Львів та Одесу.

Головним розпорядником субвенції у сумі 63,56 тис. грн визначено Мінсоцполітики.

Центри у форматі "Прозорий офіс" мають забезпечити надання послуг у сфері соціального захисту громадян на якісно новому рівні, без черг та у встановлені законодавством терміни.