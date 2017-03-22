USAID розпочав в Україні 4-річний проект "Трансформація фінсектору" на $23 млн

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у середу відкрило в Києві нову чотирирічну програму "Трансформація фінансового сектору" з бюджетом $23 млн

"Надзвичайно важливо, щоб при розробці та впровадженні реформ ми не забували про споживача фінансових послуг", - зазначив заступник голови дипломатичної місії США в Україні Джордж Кент, констатувавши зниження в останні роки довіри українців до ринку фінансових послуг.

За його словами, в рамках відкритого проекту передбачається надання допомоги за такими напрямками: підвищення довіри до банків, розширення доступу до фінансування у позабанківському фінсекторі, збільшення частки електронних фінансів, реформування пенсійної системи.

Д. Кент також повідомив, що вже через три тижні стартує інформаційна освітня програма Нацбанку України для споживачів фінпослуг.

USAID в Україні працює з 1992 року. Зосереджується на трьох напрямах: охорона здоров'я та соціальні реформи, економічне зростання, демократія та управління.

За цей час USID надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на суму $1,8 млрд.

Київ. 22 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у середу відкрило в Києві нову чотирирічну програму "Трансформація фінансового сектору" з бюджетом $23 млн

"Надзвичайно важливо, щоб при розробці та впровадженні реформ ми не забували про споживача фінансових послуг", - зазначив заступник голови дипломатичної місії США в Україні Джордж Кент, констатувавши зниження в останні роки довіри українців до ринку фінансових послуг.

За його словами, в рамках відкритого проекту передбачається надання допомоги за такими напрямками: підвищення довіри до банків, розширення доступу до фінансування у позабанківському фінсекторі, збільшення частки електронних фінансів, реформування пенсійної системи.

Д. Кент також повідомив, що вже через три тижні стартує інформаційна освітня програма Нацбанку України для споживачів фінпослуг.

USAID в Україні працює з 1992 року. Зосереджується на трьох напрямах: охорона здоров'я та соціальні реформи, економічне зростання, демократія та управління.

За цей час USID надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на суму $1,8 млрд.