Порошенко закликає Кабмін якомога швидше забезпечити належну охорону судів

Президент України Петро Порошенко закликає Кабінет Міністрів прискорити прийняття постанови, що забезпечить належну охорону українських судів.

"Я звертаюся до Кабінету Міністрів, щоб він прискорив розгляд постанови, що забезпечує належну охорону судів, та вирішити це питання якомога швидше", - сказав він під час засідання Ради з питань судової реформи в середу в Києві.

У свою чергу голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк зазначив, що ця постанова вже досить тривалий час перебувала на розгляді уряду. "І лише неузгодженість між певними органами, що мають здійснювати цю охорону, призводить до кричущих випадків", - зазначив він.

"Ви знаєте, яка ситуація зараз склалася в країні і, зокрема, в судовій системі - вона дуже складна, і, на жаль, повноваження наші для нас нові, ми також відпрацьовуємо механізм співпраці з іншими гілками влади, щоб здійснювати незалежність судової влади повною мірою", - зазначив голова ВСП.

І. Бенедисюк повідомив, що на сьогоднішній день у Вищій раді правосуддя є понад 83 звернень від суддів про напади, причому є випадки нападу на них безпосередньо в залі суду та звільнення в будівлі суду заарештованих осіб, яким було продовжено термін утримання під вартою.