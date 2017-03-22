Рахунки НСК "Олімпійський" заарештовано через борги

Майно та банківські рахунки Національного спортивного комплексу (НСК) "Олімпійський" у Києві заарештовано у зв'язку з великим обсягом заборгованості перед кредиторами.

"На сьогодні підприємство має великі суми боргів, його майно та банківські рахунки заарештовано", - йдеться в повідомленні Державної аудиторської служби України.

Згідно з повідомленням, НСК має борги перед підрядниками за виконані будівельні роботи на суму понад 145 млн грн. У результаті їхніх звернень до суду було ухвалено рішення про стягнення зі спорткомплексу боргу на суму 93 млн грн і 61,7 млн грн штрафних санкцій.

Як стверджують у Держаудитслужбі, держава не виконала своїх зобов'язань щодо повного фінансування будівництва та реконструкції стадіону до Євро-2012, а також не підтримала в погашенні зобов'язань.

При цьому, за даними Держаудитслужби, НСК позичав кошти в державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" під державні гарантії в міжнародних організацій.

Згідно з повідомленням, нині заборгованість НСК "Олімпійський" перед ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" за договорами безвідсоткової цільової позики становить майже 2 млрд 231 млн грн, також комплекс має щорічно сплачувати 800 тис. грн.

"На сьогодні підприємство не має достатньо обігових коштів для погашення згаданих боргів і добудови функціональної зони, оскільки його доходи мають сезонний характер і йдуть переважно на виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з утриманням стадіону", - зазначено в повідомленні.