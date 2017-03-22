Бойовики розпочали обстріл Авдіївки, пошкоджено будинок

Незаконні збройні формування розпочали обстріл Авдіївки, пошкоджено будинок на вул. Леваневського, повідомив заступник голови Національної поліції України - начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Авдіївка. О 17:00 бойовики розпочали обстріл міста. Уже влучили в будинок №12 на вул. Леваневського. Пошкоджено дах, стіни, вікна. Постраждалих немає", - написав В. Аброськін на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу.