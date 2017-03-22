Події

17:49 22.03.2017

Вищій раді правосуддя нині нічого не заважає працювати - Бенедисюк

Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк заявляє, що на сьогодні діяльності Ради нічого не заважає, зокрема і в тому, що стосується вирішення кадрових питань у судовій гілці влади.

"На сьогодні немає ніяких перешкод для діяльності Вищої ради правосуддя, виконання наших обов'язків щодо призначення суддів, звільнення, переведення", - зазначив І. Бенедисюк на засіданні Ради з питань судової реформи під головуванням президента України в Києві в середу.

ВАЖЛИВЕ

Невідомий на автомобілі задавив кількох людей на Вестмінстерському мосту, а потім врізався в огорожу парламенту

Бойовики розпочали обстріл Авдіївки, пошкоджено будинок

Уряд затвердив склад госпітальних округів 11 областей

СБУ заборонила в'їзд до України російській учасниці Євробачення Самойловій

"Нафтогаз" допускає своє банкрутство в разі програшу "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі - Вітренко

ОСТАННЄ

Мер Львова пропонує облаштувати резервний полігон ТПВ у Чорнобильській зоні

У зоні АТО в середу зафіксовано 49 обстрілів українських позицій

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом втрати ДТЕК управління над активами

Інцидент біля парламенту є терактом - поліція Лондона

"Укренерго" вважає травень критичним строком для початку постачань антрациту на ТЕС

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog9733.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА