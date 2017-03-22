Вищій раді правосуддя нині нічого не заважає працювати - Бенедисюк

Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк заявляє, що на сьогодні діяльності Ради нічого не заважає, зокрема і в тому, що стосується вирішення кадрових питань у судовій гілці влади.

"На сьогодні немає ніяких перешкод для діяльності Вищої ради правосуддя, виконання наших обов'язків щодо призначення суддів, звільнення, переведення", - зазначив І. Бенедисюк на засіданні Ради з питань судової реформи під головуванням президента України в Києві в середу.