Після ймовірної відставки Гонтаревої потрібно вживати термінових заходів щодо порятунку банківської системи України – Тарута

Позафракційний народний депутат, колишній голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута упевнений у неминучості швидкої відставки голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої і вважає за необхідне вжиття низки заходів із розрахунковим строком їх реалізації у 100 днів, що будуть спрямовані на виправлення ситуації в банківському секторі країни ситуації.

У своїй програмі виходу з банківської кризи "100 днів після Гонтаревої", опублікованій в інтернет-виданні "Економічна правда", народний депутат написав: "Боротьба моєї команди, боротьба всього суспільства з Гонтаревою наближається до справедливого фіналу. Діяльність Гонтаревої та її оточення в НБУ, протягом майже трьох років, стала катастрофою для економічної безпеки України. Майже 80% інфляції і 300% девальвації гривні призвели до зубожіння українського народу та обвалу банківської системи. Поряд із "токсичними" банками, була ліквідована більша частина здорового банківського сектору, що зіткнулася з проблемами ліквідності та тиску з боку керівництва НБУ і Банкової".

За словами С. Тарути, для успішного майбутнього української банківської системи важливо, щоб новий глава Нацбанку був призначений виключно на професійній основі.

"Реформа НБУ має передбачати підвищення рівня довіри з боку населення і бізнесу через велику прозорість і підзвітність товариства за високого професійного рівні реалізації монетарної політики та банківського нагляду. При довірі до керівництва НБУ та уряду з боку внутрішніх і зовнішніх інвесторів можливо в найкоротші строки забезпечити фінансовим ресурсом прискорений розвиток країни. Ефективну банківську систему роблять не інститути, а довіра до них широких мас населення і бізнесу, особливо малого і середнього", – зазначив парламентарій.

Народний депутат висловив упевненість, що відставка з посади глави Нацбанку України не буде фіналом історії з В. Гонтаревої.

"Надбанням громадськості були факти величезної корупції Гонтаревої і Рожкової (заступник голови НБУ Катерина Рожкова, – ІФ) під час рефінансування і ліквідації банків. Я докладу всіх зусиль, щоб після відставки вона отримала по заслугам, і купа кримінальних справ за її злочинної діяльності закінчиться вироками судів", – запевнив С. Тарута.