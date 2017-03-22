"Укренерго" вважає травень критичним строком для початку постачань антрациту на ТЕС

НЕК "Укренерго" вважає, що постачання антрациту на теплові електростанції мають розпочатися не пізніше ніж у травні для забезпечення стабільної роботи енергосистеми, повідомив журналістам в. о. директора НЕК Всеволод Ковальчук у Києві в середу.

"Якщо на травень не буде забезпечено початок постачань... може розпочатися той сценарій, про який говорили в лютому (обмеження енергоспоживання - ІФ)", - повідомив він.

В. Ковальчук зазначив, що завдяки ранній весні та заходам енергетиків щодо економії антрациту строк стабільної роботи енергосистеми на запасах антрациту, сформованих ще до припинення його постачань, вдалося суттєво продовжити.