Події

18:12 22.03.2017

Інцидент біля парламенту є терактом - поліція Лондона

Поліція Лондона класифікує інцидент біля парламенту як теракт, повідомляє Бі-бі-сі із посиланням на заяву поліції.

"Офіцери, зокрема й озброєні, залишаються на місці подій, і ми розцінюємо все це як терористичний інцидент, доки ми не отримаємо додаткової інформації", - йдеться в заяві поліції.

Поліцейські також звернулися із закликом до мешканців Лондона уникати районів, прилеглих до місця події, зокрема й Площу Парламенту, Уайтхолл, Вестмінстерський міст і Ламбетський міст.

Раніше британські ЗМІ повідомили про наїзд на пішоходів на Вестмінстерському мосту і про напад озброєного ножем чоловіка на поліцейського біля парламенту. Нападника застрелено.

За деякими даними, у нападі могли брати участь дві людини.

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