Події

18:15 22.03.2017

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом втрати ДТЕК управління над активами

Слідче управління поліції Києва розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні у зв'язку з утратою енергохолдингом "ДТЕК" управління підприємствами, розташованими на тимчасово неконтрольованій території Донецької та Луганської областей, повідомила прес-служба компанії.

За її даними, відповідну інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Таким чином, розпочато першу стадію кримінального провадження за фактом утрати можливості управління власними активами на неконтрольованій території", - зазначають у прес-службі.

Заяви ДТЕК подано згідно з ч. 3 ст. 206 Кримінального кодексу України, що передбачає протидію законній господарській діяльності.

"У цій ситуації ДТЕК обстоюватиме свою позицію з використанням усіх законних способів. Ми розраховуємо, що правоохоронні органи вживуть усіх необхідних заходів для запобігання незаконному використанню захопленої власності", - зазначив керівник антикризового штабу холдингу Денис Діденко.

Як повідомлялося, ДТЕК 15 березня заявив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на неконтрольованій території. Зокрема, над ПрАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", ТОВ "Моспінське ВПП", ПрАТ "ДТЕК ПЕС-Енерговугілля", ТОВ "ДТЕК Східенерго" (ВП "Зуївська ТЕС"), ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", ТОВ "Техремпоставка", ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит", ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит", ТОВ "Електроналадка", ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" і ТОВ "ДТЕК Сервіс".

ДТЕК створено 2005 року для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговано функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку та збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

ВАЖЛИВЕ

Невідомий на автомобілі задавив кількох людей на Вестмінстерському мосту, а потім врізався в огорожу парламенту

Бойовики розпочали обстріл Авдіївки, пошкоджено будинок

Уряд затвердив склад госпітальних округів 11 областей

СБУ заборонила в'їзд до України російській учасниці Євробачення Самойловій

"Нафтогаз" допускає своє банкрутство в разі програшу "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі - Вітренко

ОСТАННЄ

Мер Львова пропонує облаштувати резервний полігон ТПВ у Чорнобильській зоні

У зоні АТО в середу зафіксовано 49 обстрілів українських позицій

Інцидент біля парламенту є терактом - поліція Лондона

"Укренерго" вважає травень критичним строком для початку постачань антрациту на ТЕС

Після ймовірної відставки Гонтаревої потрібно вживати термінових заходів щодо порятунку банківської системи України – Тарута

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Постельное бельё на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА