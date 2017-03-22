Поліція розпочала досудове розслідування за фактом втрати ДТЕК управління над активами

Слідче управління поліції Києва розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні у зв'язку з утратою енергохолдингом "ДТЕК" управління підприємствами, розташованими на тимчасово неконтрольованій території Донецької та Луганської областей, повідомила прес-служба компанії.

За її даними, відповідну інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Таким чином, розпочато першу стадію кримінального провадження за фактом утрати можливості управління власними активами на неконтрольованій території", - зазначають у прес-службі.

Заяви ДТЕК подано згідно з ч. 3 ст. 206 Кримінального кодексу України, що передбачає протидію законній господарській діяльності.

"У цій ситуації ДТЕК обстоюватиме свою позицію з використанням усіх законних способів. Ми розраховуємо, що правоохоронні органи вживуть усіх необхідних заходів для запобігання незаконному використанню захопленої власності", - зазначив керівник антикризового штабу холдингу Денис Діденко.

Як повідомлялося, ДТЕК 15 березня заявив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на неконтрольованій території. Зокрема, над ПрАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", ТОВ "Моспінське ВПП", ПрАТ "ДТЕК ПЕС-Енерговугілля", ТОВ "ДТЕК Східенерго" (ВП "Зуївська ТЕС"), ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", ТОВ "Техремпоставка", ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит", ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит", ТОВ "Електроналадка", ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" і ТОВ "ДТЕК Сервіс".

ДТЕК створено 2005 року для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговано функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку та збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.