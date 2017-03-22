Події

18:24 22.03.2017

У зоні АТО в середу зафіксовано 49 обстрілів українських позицій

У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі з початку доби до 18:00 середи зафіксовано 49 обстрілів ворожих позицій українських військових, втрат немає, повідомили в штабі АТО.

"Починаючи з опівночі, обстріли позицій сил АТО не припиняються. З початком доби зафіксовано 49 обстрілів", – повідомляє прес-центр штабу АТО на офіційній сторінці в соцмережі Facebook у середу ввечері.

Зазначається, що найбільше бойовики обстрілювали опорні пункти маріупольського напрямку.

"Вранці захисників Водяного обстріляли важкою артилерією калібру 122 мм. З мінометів калібру 120 мм російсько-терористичні підрозділу обстрілювали морських піхотинців в Широкиному, а з мінометів калібру 82 мм противник обстріляв захисників Павлополя. З великокаліберних кулеметів ворог обстрілював позиції поблизу Павлополя, Широкиного, Водяного і Чермалика", – зазначено у звіті.

На донецькому напрямку противник завдав вогневого удару з артилерійських систем калібру 152 мм по позиціях сил АТО поблизу Зайцевого, з міномета калібру 120 мм обстріляв українських військових біля шахти "Бутівка", а з міномета калібру 82 мм – захисників Зайцевого та Авдіївки. "По Авдіївці ворог також бив із протитанкових керованих ракет", - інформує штаб АТО.

На луганському напрямку більшість обстрілів бойовики зосереджували по опорних пунктах поблизу Новозванівки і Кримського, стосовно яких супротивник застосував міномети калібру 120 мм і 82 мм. З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали українських військових у районі Новозванівки і Станиці Луганської.

"Незважаючи на значну кількість обстрілів, українські воїни втрат не зазнали", - зазначено у звіті.

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