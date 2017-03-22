Події

18:53 22.03.2017

Український консул перевіряє інформацію про можливих постраждалих громадян України у теракті в Лондоні

Консульський відділ посольства України у Великобританії з'ясовує інформацію про можливих постраждалих громадян України в результаті теракту в Лондоні, повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

"Трагічні події в Лондоні 22.03.17. Консул перевіряє, чи не постраждали українці", - повідомив Департамент консульської служби МЗС України на сторінці в мікроблозі "Твіттер" у середу.

Раніше британські ЗМІ повідомили про наїзд на пішоходів на Вестмінстерському мосту в Лондоні і про напад озброєного ножем чоловіка на поліцейського біля парламенту. Нападника застрелено.

За деякими даними, у нападі могли брати участь дві людини.

Поліція Лондона класифікує інцидент біля парламенту як теракт.

Як повідомили в середу в британській прес-асоціації, одна жінка загинула, десятки поранених унаслідок інциденту біля британського парламенту.

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