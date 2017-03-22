Події

19:24 22.03.2017

Рішення СБУ про заборону в'їзду Самойлової до України захищає її від в'язниці - Фріз

Рішення Служби безпеки України про заборону в'їзду російської учасниці пісенного конкурсу "Євробачення-2017" Юлії Самойлової до України правомірне та гуманне, адже захищає її від обґрунтованого кримінального переслідування за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України, заявила народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Фріз.

"Україна абсолютно толерантна до людей з обмеженими фізичними можливостями. Втім, порушення чинного законодавства всіма без винятку особами не є підставою для пом'якшення покарання за ст. 66 ККУ, що визначає політику держави та дотримання принципу верховенства права", - написала І. Фріз на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу.

Нардеп також зазначила, що будь-які винятки стосовно російської співачки поставили б під сумнів головний принцип рівності осіб перед законом, адже вона скоїла злочин, передбачений ст. 332-1 Кримінального кодексу (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), існує мотив, очевидна провина і є умисел.

"Попри те, що ст. 332-1 належить до злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, дії, передбачені нею, мають серйозне політичне значення, адже лежать у площині ігнорування особою-порушником територіальної цілісності й недоторканості України", - написала І. Фріз.

Вона переконана, що рішення СБУ цілком правомірне та гуманне, адже дозволяє Ю. Самойловій уникнути арешту й обґрунтованого кримінального переслідування за здійснення дій, визначених чинним законодавством України.

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