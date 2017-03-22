Події

19:27 22.03.2017

Україна з початку 2016/2017 МР експортувала 32,1 млн тонн зернових

Україна з початку 2016/2017 маркетингового року (МР, липень-червень) станом на 22 березня 2017 року експортувала 32,13 млн тонн зернових.

Згідно з повідомленням Міністерства аграрної політики і продовольства в середу, на сьогодні експортовано близько 14,29 млн тонн пшениці, 4,7 млн тонн ячменю, 12,94 млн тонн кукурудзи.

Крім того, на зазначену дату експортовано 269,2 тис. тонн борошна.

Як повідомлялося з посиланням на дані Мінагропроду, Україна в 2015/2016 МР (липень-червень) експортувала 39,487 млн тонн зерна, що на 13,5% більше, ніж у попередньому сезоні.

За прогнозами Мінагропроду, експорт зерна в 2016/2017 МР може становити близько 40 млн тонн.

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