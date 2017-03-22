Роботу оглядового колеса в Лондоні призупинено через напад біля британського парламенту

Роботу "Лондонського ока" - колеса огляду в районі Ламбет на південному березі Темзи припинено через напад біля будівлі британського парламенту, повідомляють у середу західні ЗМІ.

При цьому на атракціоні досі перебувають відвідувачі.

"Наразі всі наші гості перебувають на (колесі - ІФ), доки ми вживаємо заходів щодо гарантування їхньої безпеки", - наводять ЗМІ слова одного з працівників атракціону.

Раніше британські ЗМІ повідомили про наїзд на пішоходів на Вестмінстерському мосту і про напад озброєного ножем чоловіка на поліцейського біля парламенту. Нападника застрелено. За останніми даними, одна людина загинула, десятки дістали поранення.