Клімкін засуджує напад на парламент Великобританії в Лондоні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив напад на парламент Великобританії в Лондоні і висловив слова підтримки постраждалим.

"Рішуче засуджуємо підлий напад на парламент Великобританії у Лондоні. Подумки з жертвами та їхніми родичами", - написав П. Клімкін на своїй сторінці в мікроблозі "Твіттер" у середу.

Раніше в середу, 22 березня, британські ЗМІ повідомили про наїзд на пішоходів на Вестмінстерському мосту в Лондоні і про напад озброєного ножем чоловіка на поліцейського біля парламенту. Нападника застрелено.

За деякими даними, в нападі могли брати участь дві людини.

Поліція Лондона класифікує інцидент біля парламенту як теракт.

Як повідомили в середу в британській прес-асоціації, одна жінка загинула, десятки поранених унаслідок інциденту біля британського парламенту.

Український консул перевіряє інформацію про громадян України, які могли постраждати унаслідок події у Лондоні.