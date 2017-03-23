Події

09:39 23.03.2017

Гройсман летить в Харківську область у зв'язку з вибухами боєприпасів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у зв'язку з пожежею на складі боєприпасів летить до Харківської області.

"Сьогодні отримав інформацію про вибухи на складі боєприпасів під Харковом. Зараз вилітаю на місце. Головне - гарантувати безпеку громадян", - написав В. Гройсман у мікроблозі "Твіттер".

За словами В. Гройсмана, він перебуває на постійному зв'язку з військовими, керівництвом ДСНС, керівництвом обладміністрації, які координують заходи з ліквідації надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, станом на 7 годин ранку четверга на території військового складу в Балаклії Харківської області спостерігаються вибухи різної інтенсивності, повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій. З можливої зони ураження проводиться евакуація населення (близько 15 тис. осіб). Рух пасажирського транспорту залізничною станцією Балаклія призупинено і організовано за резервною схемою.

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