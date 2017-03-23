Події

09:45 23.03.2017

Причиною вибухів боєприпасів у Харківській області, за попередніми даними, є диверсія

Причиною вибухів боєприпасів у м. Балаклія Харківської області може бути диверсія, заявляє головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на сторінці у Facebook.

"За попередніми даними (тепер уже результатами слідчих дій) військового прокурора Харківського гарнізону (який перебуває на місці подій), в результаті диверсії сьогодні вночі о 3 годині. 2 хв. на кількох майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння (танкові і артилерійські снаряди 125 і 152 мм) поблизу міста Балаклія Харківської області стався вибух (виникла пожежа), що спричинив детонацію боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

"Від місця детонації шляхом встановлення блокування організовано умовний семи кілометровий кордон зони небезпеки розльоту боєприпасів", - наголосив А. Матіос.

При цьому дані про людські жертви відсутні.

У прес-службі Держслужби України з надзвичайних ситуацій зазначається, що до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 250 рятувальників та 50 од. техніки, приведені в готовність резервні сили і засоби, зокрема піротехнічні розрахунки.

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