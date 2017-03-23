Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця пожежі на військових складах у Харківській області

Держпідприємство з обслуговування повітряного руху України (Украерорух) тимчасово закрило небо в радіусі 40 км для локалізації та гасіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік Балаклії Харківської області.

Як повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, туди направлені два пожежних потяги "Укрзалізниці". Зараз вони розташовані на ст. Шаблинка, і очікують подальших вказівок від ДСНС.

Персонал залізничної станції в Балаклії евакуйовано. За необхідності "Укрзалізниця" готова надати поїзди для евакуації населення. Наразі таких запитів не надходило.

"Перебуваємо на постійному оперативному контакті з керівництвом ДСНС, Міністерством оборони та в межах компетенції тримаємо ситуацію на контролі. Прийнято рішення про відрядження на місце події першого заступника міністра Євгена Кравцова для організації роботи та координації дій", - написав Ю. Лавренюк.

Як повідомлялося, станом на 7 годин ранку четверга на території військового складу в Балаклії спостерігаються вибухи різної інтенсивності. З можливої зони ураження евакуюють населення (близько 15 тис. осіб). Рух пасажирського транспорту залізничною станцією Балаклія призупинено і організовано за резервною схемою.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у зв'язку з пожежею на складі боєприпасів летить до Харківської області.

"Сьогодні отримав інформацію про вибухи на складі боєприпасів під Харковом. Зараз вилітаю на місце. Головне - гарантувати безпеку громадян", - написав В. Гройсман у мікроблозі "Твіттер".

За словами В. Гройсмана, він перебуває на постійному зв'язку з військовими, керівництвом ДСНС, керівництвом обладміністрації, які координують заходи з ліквідації надзвичайної ситуації.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що причиною вибухів боєприпасів може бути диверсія.

"За попередніми даними (тепер уже результатами слідчих дій) військового прокурора Харківського гарнізону (який перебуває на місці подій), в результаті диверсії сьогодні вночі о 3 годині. 2 хв. на кількох майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння (танкові і артилерійські снаряди 125 і 152мм) поблизу міста Балаклія Харківської області стався вибух (виникла пожежа), що спричинив детонацію боєприпасів", - зазначив він.

Також стало відомо, що у зв'язку із пожежею, Державна прикордонна служба України посилила охорону східної ділянки кордону.