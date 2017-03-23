Події

10:14 23.03.2017

Близько 20 тис. людей евакуйовано з найближчих до охоплених пожежою арт-складів Міноборони населених пунктів

Станом на 7.30 четверга з населених пунктів, розташованих поблизу від палаючих артилерійських складів Міністерства оборони України в Харківській області, евакуюють людей

В оприлюдненій на сайті ДСНС України інформації зазначається, що з с. Вербівка евакуйовано 2,7 тис. осіб, з с. Яковенкове – 806 осіб, з м. Балаклія евакуйовано понад 16 тис. 317 осіб.

На місці події від ДСНС задіяні 55 автоцистерн, 24 одиниці допоміжної техніки ДСНС і 362 людини особового складу. Також працює 25 автомобілів швидкої допомоги, понад 100 співробітників швидкої допомоги, від Національної поліції - 40 автомобілів і понад 150 чоловік особового складу.

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