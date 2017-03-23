Диверсія в Балаклії не завдала значної шкоди обороноздатності України

Пожежа на військових складах у Балаклії (Харківська область) не завдала значної шкоди обороноздатності України, заявляє міністр оборони Степан Полторак.

"Значної шкоди обороноздатності України ці вибухи не завдали. Більша частина боєприпасів з початку АТО була розосереджена на інших базах і складах, а також переміщена до зони проведення операції", - сказав він на брифінгу в середу в Києві, ззаначивши, що склади в Балаклії на сьогодні не є найбільшими у країні.

Міністр зазначив, що за попередньою версією причиною пожежі і вибухів були дії диверсійної групи