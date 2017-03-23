Жертв унаслідок НС на артскладах Міноборони на Харківщині, попередньо, немає – Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що за попередніми даними, жертв унслідок пожежі на артилерійських складах Міноборони під Балаклією Харківської області і вибухів снарядів, немає.

"За попередньою інформацією, жертв серед військових та мирного населення немає", - сказав він на брифінгу в Києві в четвер.

Глава Міноборони поінформував, що за попередніми висновками причиною пожежі і вибухів боєприпасів на складах була диверсія.

"Одна з версій, це диверсія, зокрема скидання вибухового пристрою з БПЛА", сказа С. Полторак.

Він нагадав, що на цих складах у грудні 2015р вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запальні снаряди з напалмом та закидали їх на територію арсеналу за допомогою дронів.

Міністр зазначив, що на користь версії діяльності ворожої ДРГ свідчить і те, що загоряння почалося на частині складів, де боєприпаси зберігаються на відкритому просторі, і як наслідок, про жодне закорочення не йдеться.

Розповідаючи про поточну ситуацію, міністр повідомив, що пожежа триває на третині площі арсеналу. Пізніше він уточнив, що пожежа почалася і продовжується на відкритій частині складів, де лежать переважно танкові снаряди.

"Вибухи наразі тривають... Пожежу не ліквідовано, вона триває на третині всього арсеналу", - сказав С. Полторак, додавши, що точну площу охоплених вогнем складів він назвати не може через динамічну зміну ситуації.

Раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на сторінці у Facebook зазначив, що на артскладах зберігаються 138 тис. тонн боєприпасів, а загальна площа арсеналу розташована на 368 га.