Події

10:51 23.03.2017

На військових складах під Балаклією тривають вибухи різної інтенсивності, повідомлень про постраждалих не надходило

На артилерійських складах Міноборони під Балаклією Харківської області тривають вибухи різної інтенсивності, наразі не надходило інформації про загиблих або поранених, - повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Тривають вибухи різної інтенсивності. У пршу чергу було організовано евакуацію людей з частини Балаклеї та прилеглих населених пунктів. Наразі, за оперативною інформацією, евакуйовано 19 тис. осіб", - сказав заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Петро Коротинський на брифінгу в четвер.

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