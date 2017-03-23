Події

11:29 23.03.2017

Ліквідація пожежі на арсеналі під Балаклією наразі неможлива через детонацію боєприпасів – Матіос

Гасіння пожежі на складах боєприпасів Міністерства оборони України під м. Балаклея (Харківська обл.) станом на 10.30 неможливе з огляду на детонацію боєприпасів, заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"У зв'язку з подальшою детонацією боєприпасів, гасіння пожежі наразі здійснити неможливо і воно не відбувається", - сказав він на брифінгу в четвер у Києві.

За його словами, чверть складу боєприпасів в Балаклії перебуває в зоні детонації боєприпасів. "Я вам демонструю карту, ви бачите, що це одна четверта зараз кваліфікується як така, що потрапила під дію детонації боєприпасів", - сказав він.

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