Матіос: Немає підстав говорити, що вибухи на арсеналах під Балаклією організовані для приховування розкрадання снарядів

Слідство виключає версію спроби приховати розкрадання боєприпасів як причину пожежі на військових складах під Балаклією Харківської області, заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Я не можу назвати кількості і види озброєнь, але розкрадання, розтрата, інша форма навмисного вилучення майна з цього арсеналу після посилення охорони – як я говорив, це підрозділ майже у тисячу осіб – фактично неможливі", - сказав А. Матіос на брифінгу в Києві в четвер.

Він додав, що 5% з цього арсеналу боєприпасів непридатні до використання та за відповідною програмою їх утилізовували.

"Підстав говорити, що це – безглузда спроба приховати якісь зловживання або втрату майна, виходить за межі будь-якої нормальної логіки", - сказав військовий прокурор.

За словами А. Матіоса, відповідні структури визначили місця, де є небезпека розльоту осколків і можливі місця загроз для місцевого населення.

"Розроблено відповідну карту, розрахунки, за якими можливі загрози від осколків від детонації саме артилерійських і танкових снарядів для таких населених пунктів: місто Балаклія, село Борщівка, село Вербівка і село Яковенкове. Загальна чисельність населення, що проживає на цій території, становить понад 35 тис. осіб", - сказав він.

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