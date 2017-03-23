Радіус евакуації навколо артскладів збільшено до 10 км

Прийнято рішення про збільшення до 10 км радіусу зони проведення евакуації навколо палаючих артилерійських складів Міністерства оборони України у м. Балаклія Харківської області, повідомляє прес-секретар президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко

"Починаючи з 3-х ночі голова (Юлія Світлична – ІФ) Харківської ОДА і міністр оборони доповідали Петру Порошенку про ситуацію в районі Балаклії. Прийнято рішення про збільшення радіуса евакуації до 10 кілометрів. Вже евакуйовано 20 тис. осіб. За даними Юлії Світличної, на щастя, жертв та постраждалих немає", - написав С. Цеголко на своїй Facebook-сторінці в четвер удень.

За його словами, також П. Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку посилити охорону всіх військових об'єктів України. "За словами Степана Полторак, запаси зброї і боєприпасів у зоні проведення АТО достатні для виконання бойових завдань", - написав прес-секретар глави держави.

Раніше зона евакуації навколо палаючих складів становила 5 км.