Зв'язок "Київстар", "Vodafone Україна", lifecell і "Укртелеком" у Балаклії продовжує працювати

ПАТ "Укртелеком" продовжує надавати послуги фіксованої телефонії та інтернету в місті Балаклія Харківської області, неподалік від якої сталася пожежа на військових складах.

Як написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook директор із корпоративних комунікацій ПАТ "Укртелеком" Михайло Шуранов, незважаючи на пошкодження технологічного будівлі, компанії вдається підтримувати фіксовану телефонію та інтернет для 5,5 тис. абонентів телефонії та 2,4 тис. абонентів інтернету.

"Запасів дизельного палива для підтримки роботи АТС достатньо на найближчі 10 годин, однак наразі обладнання живиться від РЕС. Постраждалих серед співробітників "Укртелекому" немає", - написав він.

Як повідомили у прес-службі мобільного оператора "Київстар", в постраждалому районі зв'язок оператора працює в штатному режимі.

"Дві наші базові станції в Балаклії працюють у штатному режимі", - прокоментували в прес-службі.

У прес-службі мобільного оператора Vodafone Україна" зазначили, що зв'язок у Балаклії вдається підтримувати, але безпосередньо в районі пожежі з нею можуть виникати проблеми.

"Враховуючи, що пожежу не локалізовано, ситуація може змінюватися. Труднощі спостерігаються у безпосередній близькості від епіцентру подій – там, де немає електроживлення. Інженери компанії організували доставку додаткових запасів палива на знеструмлені об'єкти зв'язку, до яких є фізичний доступ", - зазначили в прес-службі "Vodafone Україна".

У прес-службі lifecell повідомили, що зв'язок в місті наразі забезпечується двома базовими станціями, однак уточнили, що в зоні безпосередній близькості до складів можуть виникати перебої зі зв'язком.

"Ми оптимізували роботу своєї мережі в Балаклії, щоб забезпечувати місто якісним зв'язком в умовах форс-мажору", - повідомили в компанії.

Як повідомлялося, станом на 7 годин ранку четверга на території військового складу в Балаклії спостерігаються вибухи різної інтенсивності. З можливої зони ураження проводиться евакуація населення (близько 15 тис. осіб). Рух пасажирського транспорту на залізничній станції Балаклія призупинено і організовано за резервною схемою.

Станом на 7:30 четверга з населених пунктів, розташованих поблизу палаючих артилерійських складів Міністерства оборони України в Харківській області евакуюють людей.

В оприлюдненій на сайті ДСНС України інформації зазначається, що з с. Вербівка евакуйовано 2,7 тис. осіб, з с. Яковенкове – 806 осіб, з м. Балаклія евакуйовано понад 16 тис. 317 осіб.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що причиною вибухів боєприпасів може бути диверсія.

"За попередніми даними (тепер уже результатами слідчих дій) військового прокурора Харківського гарнізону (який перебуває на місці подій), в результаті диверсії сьогодні вночі о 3 годині. 2 хв. на кількох майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння (танкові і артилерійські снаряди 125 і 152 мм) поблизу міста Балаклія Харківської області стався вибух (виникла пожежа), що спричинила детонацію боєприпасів", - зазначив він.

Також стало відомо, що у зв'язку із пожежею, Державна прикордонна служба України посилила охорону східної ділянки кордону.