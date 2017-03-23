Події

12:49 23.03.2017

У центрі Києва невідомі розстріляли з автоматів двох людей

У центрі Києва на розі вул. Пушкінської та бул.Шевченка невідомі розстріляли з автоматів двох людей, повідомляє інтернет-портал "Еспресо".

За інформацією видання, пригода сталася приблизно об 11:40 біля готелю Premier Palace.

Повідомляється, що один з розстріляних загинув, іншого з вогнепальними пораненнями "швидка" везе до лікарні.

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" речниця поліції м. Києва Оксана Блищик, на місці події працюють оперативники, поліція уточнює інформацію.

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