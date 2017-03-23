Події

12:55 23.03.2017

Убитим у центрі Києва чоловіком є екс-депутат Держдуми РФ Вороненков

У центрі Києва було вбито колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, повідомив начальник ГУ Національної поліції України в м. Києві Андрій Крищенко.

В ефірі телеканалу "112.Україна" А. Крищенко повідомив, що особу вбитого годину тому в центрі столиці встановлено, ним виявився колишній депутат Держдуми РФ, однак відмовився назвати назвати ім'я та прізвище росіянина. Пізніше на уточнювальне запитання ведучого "Це Денис Вороненков", правоохоронець відповів ствердно.

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