Убитим у центрі Києва чоловіком є екс-депутат Держдуми РФ Вороненков

У центрі Києва було вбито колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, повідомив начальник ГУ Національної поліції України в м. Києві Андрій Крищенко.

В ефірі телеканалу "112.Україна" А. Крищенко повідомив, що особу вбитого годину тому в центрі столиці встановлено, ним виявився колишній депутат Держдуми РФ, однак відмовився назвати назвати ім'я та прізвище росіянина. Пізніше на уточнювальне запитання ведучого "Це Денис Вороненков", правоохоронець відповів ствердно.