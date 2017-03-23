Луценко: Вбивство Вороненкова - це "звична для Кремля показова страта свідка"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що вбивство колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова - це "звична для Кремля показова страта свідка".

"Серед білого дня в центрі Києва був застрелений екс-депутат Держдуми Росії Денис Вороненков, який надав слідчим військової прокуратури надважливі показання у справі. Це була звична для Кремля показова страта свідка", - написав Ю.Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що це цинічне вбивство одного зі свідків, який проходить у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича.

"Проте Вороненков є не єдиним свідком з числа російських високопосадовців. Також закон передбачає долучення в судовому слідстві показань Д.Вороненкова, даних під письмовий протокол", - додав генпрокурор.