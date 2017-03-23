Росія припинила пропуск людей і транспорту навпроти прикордонпункту "Сеньківка" на Чернігівщині

Російська сторона припинила пропуск людей і транспорту навпроти прикордонного пункту пропуску "Сеньківка" Чернігівської області, повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"Росія тимчасово призупинила пропуск осіб і транспортних засобів навпроти пункту пропуску "Сеньківка", що на Чернігівщині", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що російська сторона офіційно повідомила про це українській, але причин такого рішення не повідомила.

За його словами, таким чином, російська сторона припиняє пропуск людей і транспортних засобів через свій пункт пропуску "Нові Юрковичі", який розташований навпроти українського ПП "Сеньківка".

"Держприкордонслужба України просить громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок у цьому напрямку", - додав О.Слободян.