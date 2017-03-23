Події

14:24 23.03.2017

Українські правоохоронці розглядають як ключову версію вбивства Вороненкова представниками РФ

Українські правоохоронці вважають основною версію причетності представників Росії до вбивства колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова в центрі Києва.

"З огляду на особу загиблого як одну з першочергових версій ми розглядаємо дії Російської Федерації, спрямовані на знищення цієї людини як особи, яка надавала важливі свідчення в процесах, що відбувалися в Україні", - сказав журналістам заступник голови Національної поліції України - начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко на місці злочину.

У свою чергу, говорячи про кілера та охоронця вбитого політика, які були поранені внаслідок перестрілки, начальник ГУ Національної поліції України в м. Києві Андрій Крищенко повідомив, що лікарі мають визначити ступінь тяжкості поранень та чи є загроза життю.

"Ми лише можемо сказати, що їх надійно охороняють: і охоронця, і умовного кілера", – наголосив він.

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