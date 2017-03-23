Події

14:26 23.03.2017

Порошенко: Вбивство Вороненкова - це акт тероризму з боку Росії

Президент України Петро Порошенко в четвер провів нараду із силовиками з огляду на вбивство в центрі Києва колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

"Підступне вбивство у центрі Києва Дениса Вороненкова - це акт державного тероризму з боку Росії, яку він був змушений покинути з політичних міркувань. Явний почерк російських спецслужб, що раніше неодноразово проявлявся в різних європейських столицях", - наводить слова президента С.Цеголко.

За словами П.Порошенка, Д.Вороненков був одним із головних свідків російської агресії проти України та, зокрема, ролі колишнього президента Віктора Януковича в контексті введення в Україну російських військ.

"Вважаю невипадковим, що вбивство відбулося в один день з диверсією в Балаклії на Харківщині", - наголосив президент.

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