Події

14:29 23.03.2017

На арсеналах Балаклеї відбулося розширення району займання

На артилерійських складах Міністерства оборони біля м. Балаклії Харківської області відбулося розширення району, охопленого вогнем, повідомляє Міністерства оборони України

Як повідомляє прес-служба Міноборони, станом на 13:00 локалізувати пожежу поки що не вдалося.

"Військовослужбовці Збройних сил України та представники ДСНС роблять усе можливе для ліквідації катастрофи. Проведено евакуацію жителів прилеглих сіл. Працюють бригади, які шукають тих, хто не поїхав із небезпечної зони", - повідомив речник Міноборони Віталій Саранцев.

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