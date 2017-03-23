СБУ не охороняла Вороненкова

Служба безпеки України не забезпечувала охорони колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, вбитого в четвер у центрі Києва, наголошує речник СБУ Олена Гітлянська.

"Служба безпеки України не здійснювала охорони Д.Вороненкова", - сказала О.Гітлянська агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер, коментуючи інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що начебто працівники спецслужби забезпечували охорону Д.Вороненкова.

Як повідомлялося, Д.Вороненков заявив раніше, що в грудні 2016 року отримав українське громадянство.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Д.Вороненков надав цінну інформацію для слідства у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича, а його голосуванню за анексію Криму буде надано оцінка.

"У нас є два свідки, екс-депутата Держдуми Росії, один з яких голосував за анексію Криму, інший – не голосував. Оцінку цьому також буде надано, але наразі його свідчення були для нас досить важливими. Виявилося, що Янукович написав два листи: один – Путіну, другий – Держдумі РФ, і вони (листи) обидва використовувалися для прикриття російської окупації Криму, а далі агресії на території Донбасу", - сказав він на брифінгу в Києві в середу.

Ю.Луценко наголосив, що показання Д.Вороненкова для слідства дуже корисні, і саме в цьому контексті розглядають співпрацю з ним. "Ніяких інших зобов'язань перед ним (Д. Вороненковим – ІФ) немає", - додав генпрокурор.

У РФ Д.Вороненков був фігурантом кримінальної справи про шахрайство, його оголошено у федеральний розшук. "Слідчими органами винесено постанову про притягнення Д.Вороненкова як обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 33, 1 ч. ст. 170.1 КК РФ (організація фальсифікації єдиного державного реєстру юридичних осіб) і ч. 4 ст. 159 КК РФ (шахрайство). Вороненков переховувався від органів слідства і оголошений у федеральний розшук", - повідомила "Інтерфаксу" офіційний представник СКР Світлана Петренко.