Внаслідок вибухів на арсеналах у Балаклії постраждала одна людина

За уточненими даними, внаслідок вибухів на артилерійських складах Міністерства оборони біля м. Балаклії Харківської області дістала поранення одна людина, а не дві, як повідомлялося раніше, інформує відділ комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області.

"Поранена жінка, 1962 року народження. У неї проникне поранення в скроневу область. Зараз її везуть до лікарні в Харкові", - повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області в четвер.

Раніше в четвер, 23 березня, в поліції повідомляли про двох поранених.

Як повідомлялося, в ніч на четвер, 23 березня, розпочалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від м. Балаклії на Харківщині.

Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що, за попередньою версією, причиною пожежі та вибухів на складах сталі дії диверсійної групи, можливо, російських військових або бойовиків "ДНР/ЛНР".

За фактом вибуху на арсеналі розпочато кримінальні провадження за статтями "диверсія" та "службова недбалість".