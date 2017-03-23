На строкову службу у квітні-травні 2017 року призвуть більш ніж 14 тис. осіб

Кабінет Міністрів України затвердив чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу у квітні-травні 2017 року, у кількості 14 тис. 135 осіб і виділив на це 46,5 млн грн.

Згідно з розпорядженням Кабміну №185 від 22 березня, із загальної кількості призовників 9 тис. 135 осіб буде спрямовано до Збройних сил України, 4,2 тис. – до Національної гвардії і ще 800 - до Державної спеціальної служби транспорту.

На проведення весняного призову Кабмін виділив 46,55 млн грн, з яких 30 млн грн - на призов до ЗСУ, 13,8 млн грн - до Нацгвардії і 2,6 млн грн - до Держспецтрансслужби.

Обсяг витрат на одного призовника становить 3 тис. 293,13 грн, з яких: 3,2 тис. грн - для виплати грошової допомоги громадянам України, яких призивають на строкову військову службу; 93,13 грн - для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян України, призваних на строкову військову службу, зі збірних пунктів обласних і Київського міського військових комісаріатів до місця служби).

Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Держспецтрансслужбі доручено перерахувати до 5 квітня кошти на рахунки обласних і Київського міського військкоматів, а МВС і Держспецтрансслужбі - перерахувати до 5 квітня кошти Міноборони за перевезення та харчування громадян України, призваних на строкову службу до Нацгвардії та Держспецтрансслужби, у сумі 1 млн 737 тис. 036 грн і 330 тис. 864 грн відповідно.