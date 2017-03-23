Події

15:14 23.03.2017

Українці не постраждали під час теракту в Лондоні

Громадян України немає серед постраждалих унаслідок теракту в Лондоні, повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

"Поліція Лондона повідомила список загиблих і поранених. Українців серед них немає", - йдеться в оприлюдненому в четвер повідомленні департаменту у Twitter.

Як повідомлялося, 22 березня, британські ЗМІ повідомили про наїзд на пішоходів на Вестмінстерському мосту в Лондоні та про напад озброєної ножем людини на поліцейського біля парламенту, загинули чотири людини, не менше ніж 40 дістали поранень. Нападника застрелено.

Поліція Лондона класифікує інцидент у парламенту як теракт.

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