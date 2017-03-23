Події

15:17 23.03.2017

Грицак: Якщо для диверсії в Балаклії застосовувався БПЛА, то атаці запобігти було вкрай складно

Глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що охороні артилерійського складу в Балаклії (Харківська область) було вкрай складно запобігти диверсії в ніч на четвер у тому разі, якщо для її здійснення було застосовано безпілотний літальний апарат.

"За попередніми висновками керівника слідчо-оперативної групи на місці, версія про вчинення невстановленими особами - хоча ми здогадуємося, в чиїх інтересах це може бути здійснено, умисних дій. Тобто, відкрито кримінальне провадження за ст. 113 Кримінального кодексу - диверсія", - сказав глава СБУ на прес-конференції в Києві в четвер.

Він додав, що встановлено свідків, які бачили, як на склади "з літального апарату скинули засоби, які спровокували пізніше вибухи та детонацію".

За словами В.Грицака, Головне управління військової контррозвідки інформувало керівництво арсеналу про виявлені в лютому недоліки безпеки, і було вжито заходів щодо посилення безпеки.

"Навіть із того, що ми на сьогодні маємо. Не всякий безпілотник може побачити система, яка фіксує літальні апарати в нашому небі. І якщо літальний апарат може 35-40 км пронести ударний засіб... нехай це буде фосфорний запалювальний вибуховий предмет або якийсь інший. Скажіть, чи є багато способів запобігти цьому? Є способи, починаючи з того, що гасити хвилі (радіохвилі - ІФ), на яких працює цей безпілотник, щоб посадити, але, на жаль, таких засобів бракує українському війську", - сказав глава СБУ.

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