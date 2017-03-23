Події

15:30 23.03.2017

Слідчі ще встановлюють особу кілера Вороненкова, при ньому був документ громадянина України

Слідство встановлює особу вбивці колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, при ньому були документи громадянина України, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко

"Так, його особу зараз перевіряють, документи теж перевіряють", - сказав він на брифінгу в Києві в четвер.

Генпрокурор також зазначив, що при кілері виявили документи громадянина України, їх перевіряють на достовірність.

Видання "Обозреватель" з посиланням на свої джерела повідомило, що вбивця Д. Вороненкова перебував у розшуку. "Кілер 1988 року народження. Його розшукували дніпровські правоохоронці - за вчинення злочинів, передбачених статтями 205 і 209 КК України (фіктивне підприємництво і легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом)", - повідомив "Обозреватель".

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