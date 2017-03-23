Події

15:35 23.03.2017

Слідство має дві версії вбивства Вороненкова: як вбивство свідка у справі Януковича, так і свідка контрабанди в структурі ФСБ РФ

Слідство в справі вбивства колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова наразі розглядає дві версії, а саме його вбивство як свідка у справі колишнього президента України Віктора Януковича, так і свідка контрабанди в структурі ФСБ Російської Федерації, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко

"На цей момент як попередні версії розглядають і версію вбивства свідка справи Януковича, і вбивства у справі контрабанди ФСБ Російської Федерації під прикриттям президента Російської Федерації", - сказав він на брифінгу в Києві в четвер.

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