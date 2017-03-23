Події

15:52 23.03.2017

Свідчення убитого Вороненкова підтверджують роль Януковича як прикриття агресії РФ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що свідчення, які раніше дав убитий екс-депутат Державної думи Російської Федерації Денис Вороненков, підтверджують, що екс-президент України Віктор Янукович виконував роль прикриття російської агресії на території України.

"Ці свідчення підтверджували роль Януковича як прикриття російської агресії на території України", - сказав Ю. Луценко на брифінгу в Києві в четвер.

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