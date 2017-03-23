Генпрокурор: Вороненков перебував під охороною однієї зі спецслужб України

Колишній депутат Державної думи Російської Федерації Денис Вороненков, який був убитий у Києві в четвер, перебував під охороною однієї зі спецслужб України, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Загиблий пан Вороненков насправді перебував під охороною однієї зі спецслужб України", - сказав Ю.Луценко на брифінгу в Києві в четвер.

За його словами, поранений охоронець Д.Вороненкова є працівником спецслужб України

"У цьому разі я вважаю, що співробітник охорони діяв абсолютно професійно, подивіться на результат: один охоронець зумів завдати суттєвих ушкоджень кілеру в ситуації, коли він цього не чекав", - сказав генпрокурор.

Ю.Луценко зазначив, що спецслужба, яка здійснювала охорону Д.Вороненкова, проведе службове розслідування і встановить, чи вжив охоронець достатніх заходів.