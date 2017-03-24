Події

10:30 24.03.2017

Онлайн-трансляці прес-конференції на тему "Захист прав інвесторів на прикладі отримання заставного майна ТОВ "Інтерлізінвест". Плани ЄБРР щодо управління парком вантажних вагонів"

У п'ятницю, 24 березня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція ЄБРР на тему: "Захист прав інвесторів на прикладі отримання заставного майна ТОВ "Інтерлізінвест". Плани ЄБРР щодо управління парком вантажних вагонів". Учасники: директор департаменту корпоративної реструктуризації ЄБРР Камен Захарієв, директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер, генеральний директор ТОВ "Спецвагон Транслізинг" Юрій Конопацький (вул. Рейтарська, 8/5а). Акредитація журналістів обов'язкова до 17:00 23 березня 2017 через електронну пошту: ROKievMBX@ebrd.com або за телефоном +38 044 277 11 00.

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