Луценко: Щодо вбивства Вороненкова будуть вкидання для відвернення уваги від основної версії - розправи Кремля над опонентом

Генеральний прокурор України Юрій Луценко дає зрозуміти, що слідство не розглядає начебто незаконну економічну діяльність колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова в Росії як можливу версію його вбивства.

"Мені відомо про те, що коли Д.Вороненкова допустили до Держдуми, стосовно нього було висунено обвинувачення в спробі привласнення нерухомості. Відомо, що ця нерухомість не переходила з власності у власність і, мені здається, що ця справа була лише спробою помсти високопоставлених чиновників правоохоронних органів Росії... Нам здається, що це була сфабрикована справа, щоб розправитися з людиною, яка замахнулася на систему влади ФСБ", - сказав генпрокурор на брифінгу в Києві в четвер.

При цьому він висловив великий сумнів у тому, що люди, які начебто постраждали від афери з нерухомістю, могли приїхати в Україну, щоб помститися: "Не думаю, що сюди міг приїхати власник будинку, приміщення, яке так і не переходило у власність".

У цьому контексті Ю.Луценко закликав критично ставитися до появи різноманітної інформації, яка з'являтиметься для відвернення уваги від основної версії того, що сталося.

"Я одразу застерігаю вас, що буде вкидання різної інформації, щоб відвести слідство і громадську думку від оголошених нами версій. Не сумнівайтеся, що буде використано, ймовірно, "візитки Яроша", які знайдуть на місці події, говоритимуть про те, яким страшним економічним злочинцем був покійний, яким був шпигуном", - сказав генпрокурор.

При цьому він наголосив: "Буде задіяний увесь арсенал брехні, щоб відвести нас від очевидного висновку - сьогодні в центрі Києва сталася розправа над політичним опонентом Кремля, який свідчив проти Кремля та проти Януковича як їхнього прислужника".